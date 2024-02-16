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SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутників Starlink

П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:05 - Ігор Пилипів

Компанія SpaceX  ракетою Falcon 9 вивела на орбіту нову партію з 22 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 стартувала  із партією Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. 

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані. 

Пізніше компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту. 

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Загалом SpaceX менш ніж за 23 години здійснили 13-ту, 14-ту та 15-ту місії.

Нагадаємо: 

Приватна компанія Intuitive Machines з Х'юстона запустила свій перший місячний посадковий модуль на Місяць з мису Канаверал. На орбіту модуль вивела ракета компанії SpaceX.

космічна галузь SpaceX компанії
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Економічна правда
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