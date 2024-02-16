SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутників Starlink
Компанія SpaceX ракетою Falcon 9 вивела на орбіту нову партію з 22 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє Space.com
Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 стартувала із партією Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Watch Falcon 9 launch @Starlink satellites from California https://t.co/Z5JCOy9t5AРеклама:— SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.
Пізніше компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту.
Загалом SpaceX менш ніж за 23 години здійснили 13-ту, 14-ту та 15-ту місії.
Нагадаємо:
Приватна компанія Intuitive Machines з Х'юстона запустила свій перший місячний посадковий модуль на Місяць з мису Канаверал. На орбіту модуль вивела ракета компанії SpaceX.