SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутників Starlink

Компанія SpaceX ракетою Falcon 9 вивела на орбіту нову партію з 22 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 стартувала із партією Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Пізніше компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту.

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Загалом SpaceX менш ніж за 23 години здійснили 13-ту, 14-ту та 15-ту місії.

Нагадаємо:

Приватна компанія Intuitive Machines з Х'юстона запустила свій перший місячний посадковий модуль на Місяць з мису Канаверал. На орбіту модуль вивела ракета компанії SpaceX.