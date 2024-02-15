Маск переніс реєстрацію SpaceX з Делаверу до Техасу

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Американська компанія SpaceX Ілона Маска перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.

Про це Маск повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"SpaceX змінила штат реєстрації з Делаверу на Техас! Якщо ваша компанія все ще зареєстрована в Делавері, я рекомендую вам якнайшвидше переїхати до іншого штату", - написав мільярдер.

Напередодні ще одна компанія Маска Neuralink, яка займається імплантацією мозкових чипів, змінила місце реєстрації з Делаверу на Неваду.

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У січні суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів.

Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена ​​радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.

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У відповідь на рішення суду Маск у дописі на X написав: "Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер".

Рішення суду ставить під загрозу статки мільярдера. За словами Bloomberg, якщо його не оскаржать, Маск може посунутися в рейтингу найбагатших людей світу з першої сходинки на третю.

Економічна правда