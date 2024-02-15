Маск переніс реєстрацію SpaceX з Делаверу до Техасу
Американська компанія SpaceX Ілона Маска перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.
Про це Маск повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.
"SpaceX змінила штат реєстрації з Делаверу на Техас! Якщо ваша компанія все ще зареєстрована в Делавері, я рекомендую вам якнайшвидше переїхати до іншого штату", - написав мільярдер.
Напередодні ще одна компанія Маска Neuralink, яка займається імплантацією мозкових чипів, змінила місце реєстрації з Делаверу на Неваду.
У січні суд у американському штаті Делавер скасував угоду про виплату пакету заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 мільярдів доларів.
Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена радою виробників електромобілів, і скасував пакет.
Позов подав акціонер, який стверджував, що це була переплата. Суддя назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.
У відповідь на рішення суду Маск у дописі на X написав: "Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер".
Рішення суду ставить під загрозу статки мільярдера. За словами Bloomberg, якщо його не оскаржать, Маск може посунутися в рейтингу найбагатших людей світу з першої сходинки на третю.
Економічна правда