SpaceX запустила в космос две новые партии спутников Starlink
Понедельник, 11 марта 2024, 16:50 -
Компания SpaceX провела в понедельник, 11 марта, запуск в космос двух новых партий интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает Space.com.
Сначала компания запустила ракету-носитель Falcon 9 с 23 спутниками на борту с космодрома в восточном штате Флориде в 01:05 по киевскому времени.
В 06:09 по киевскому времени еще одна ракета-носитель Falcon 9 стартовала с другой партией из 23 интернет-спутников Starlink по космодрому в Калифорнии.
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Обе партии спутников были развернуты на низкой околоземной орбите примерно через час после их запуска с Земли.
В настоящее время на этой орбите работает уже около 5500 аппаратов Starlink.
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