Приватна компанія відправила місячний посадковий модуль на орбіту за допомогою SpaceX
Четвер, 15 лютого 2024, 18:48 -
Приватна компанія Intuitive Machines з Х'юстона запустила свій перший місячний посадковий модуль на Місяць з мису Канаверал. На орбіту модуль вивела ракета компанії SpaceX.
Про це пише BBC.
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний апарат з прізвиськом Одіссей, який має приземлитися поблизу Південного полюса Місяця 22 лютого.
Агенція пише, що поки апарат Intuitive Machines прямував до Місяця, розгінний блок ракети-носія успішно повернувся на Землю.
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Якщо все піде за планом, це стане першим успішним приземленням на Місяці космічного апарату приватної компанії, додали у BBC.
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Американська компанія SpaceX Ілона Маска перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.
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Економічна правда
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