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Приватна компанія відправила місячний посадковий модуль на орбіту за допомогою SpaceX

Четвер, 15 лютого 2024, 18:48 - Економічна правда
 
фото: ВВС

Приватна компанія Intuitive Machines з Х'юстона запустила свій перший місячний посадковий модуль на Місяць з мису Канаверал. На орбіту модуль вивела ракета компанії SpaceX.

Про це пише BBC.

Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний апарат з прізвиськом Одіссей, який має приземлитися поблизу Південного полюса Місяця 22 лютого.

Агенція пише, що поки апарат Intuitive Machines прямував до Місяця, розгінний блок ракети-носія успішно повернувся на Землю.

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Якщо все піде за планом, це стане першим успішним приземленням на Місяці космічного апарату приватної компанії, додали у BBC.

Нагадаємо: 

Американська компанія SpaceX Ілона Маска перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.

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Економічна правда

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