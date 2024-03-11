Польські фермери заблокували рух вантажівок з України у двох пунктах пропуску

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Польські фермери заблокували рух вантажівок з України у напрямку Польщі на двох пунктах пропуску: "Угринів" та "Устилуг".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини", - йдеться у повідомлення.

Крім того, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України також не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.

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Прикордонники нагадали, що 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

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Нагадаємо:

У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Краківець", яку вони планують поновити орієнтовно 13 числа.