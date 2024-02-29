У чергах на кордоні з Польщею стоять близько 2200 вантажівок

getty images

На кордоні з Польщею У шести пунктах пропуску в черзі перебуває близько 2200 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини".

"Станом на ранок сукупно на цих шести напрямках у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", – сказав Демченко.

Також речник ДПСУ зазначив, що кількість перетинів кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо через пункт пропуску "Шегині", де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких прямували у бік України.

Реклама:

Також 10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину.

Крім того, спостерігаються низькі показники перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин", де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. На цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу.

Читайте також: У цю гру можна грати удвох. Як Польща заробляє на експорті агропродукції в Україну

Реклама:

Олександр Кубраков: Польща визнає, що наша аграрна продукція їм не заважає

Нагадаємо:

28 лютого видання RMF24 з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомило, що Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

Пізніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею.