В чергах на кордоні з боку Польщі більше 2 тисяч фур

Польські протестувальники продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні. В черзі, на в'їзд в Україну, перебувають понад 2,3 тисячі вантажівок.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час брифінгу.

Протестувальники продовжують блокувати 6 пунктів пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

Станом на сьогоднішній ранок на всіх шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь понад 2 300 вантажівок, які очікують на проїзд в бік України.

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Найбільші черги фіксуються на КПП "Краківець" та "Ягодин". Водночас на кожному напрямку протестувальники діють по-різному.

Інші категорії транспорту, а саме легковики й автобуси - вільно рухаються в обох напрямках.

На пункті пропуску "Ягодин" фермери не пропускають жодного вантажного автомобіля з України до Польщі. Натомість пропускають незначну кількість фур в Україну (70 за минулу добу), у той час, коли пропускна здатність пункту 1200-1400 вантажних автомобілів на добу.

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На пункті пропуску "Шегині" з п'ятниці по понеділок не пропускали вантажівки в жодному напрямку. З понеділка, 4 березня, пропускають по 10-12 вантажних автомобілів раз на 12 годин.