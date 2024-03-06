В чергах на кордоні з боку Польщі більше 2 тисяч фур
Польські протестувальники продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні. В черзі, на в'їзд в Україну, перебувають понад 2,3 тисячі вантажівок.
Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час брифінгу.
Протестувальники продовжують блокувати 6 пунктів пропуску:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринів";
- "Рава-Руська";
- "Шегині";
- "Краківець".
Станом на сьогоднішній ранок на всіх шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь понад 2 300 вантажівок, які очікують на проїзд в бік України.
Найбільші черги фіксуються на КПП "Краківець" та "Ягодин". Водночас на кожному напрямку протестувальники діють по-різному.
Інші категорії транспорту, а саме легковики й автобуси - вільно рухаються в обох напрямках.
На пункті пропуску "Ягодин" фермери не пропускають жодного вантажного автомобіля з України до Польщі. Натомість пропускають незначну кількість фур в Україну (70 за минулу добу), у той час, коли пропускна здатність пункту 1200-1400 вантажних автомобілів на добу.
На пункті пропуску "Шегині" з п'ятниці по понеділок не пропускали вантажівки в жодному напрямку. З понеділка, 4 березня, пропускають по 10-12 вантажних автомобілів раз на 12 годин.