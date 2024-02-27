Українські перевізники готові "дзеркально" блокувати польські транспортні засоби

На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Це шість пунктів пропуску - "Ягодин", "Устилуг, Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". Сукупно, станом на ранок, на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах перебуває десь 2100 вантажівок. Найбільше - навпроти ПП Краківець, "Рава-Руська" та "Ягодин"", - сказав Демченко.

Він зауважив, що польські фермери пропускають незначну кількість вантажівок як в бік України, так і в бік Польщі. Критично низькі показники фіксуються на напрямках "Шегині" (за минулу добу кордон перетнуло 50 вантажівок в обох напрямках) та "Ягодин" (в бік України перетнуло кордон 100 вантажівок). При цьому, "Ягодин" не перетнуло жодної вантажівки з України в Польщу.

Демченко зазначив, що українські перевізники своєю чергою вдаються до дзеркальних дій та готові блокувати вантажівки на польській реєстрації.

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"Українські перевізники знаходяться на 4 напрямках – це пункти пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Вони зазначали, що перебуватимуть там, доки відповідні дії вчиняються на території Польщі. Це дзеркальні дії від наших перевізників, які своєю присутністю виказують невдоволення тому, що відбувається на території Польщі. Вони готові блокувати рух для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації, які слідують в Україну, також обмежуючи їм можливість вільного проїзду територією України", - повідомив Демченко.

Нагадаємо:

Україна закликала Польщу знайти й покарати винних у розсипанні українського зерна на кордоні. Посольство України вже співпрацює з польською поліцією у цьому питанні.

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У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.