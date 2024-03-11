Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в двух пунктах пропуска

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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в направлении Польши на двух пунктах пропуска: "Угринов" и "Устилуг".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня с 9.00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. На выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час", - говорится в сообщении.

Кроме того, перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины также не будут пропускать ни одного грузовика. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

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Пограничники напомнили, что 13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец".

На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

Движение легковых транспортных средств и автобусов на всех направлениях не ограничивается.

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Напомним:

В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Краковец", которое они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.