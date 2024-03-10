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Польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець"

Неділя, 10 березня 2024, 10:40 - Економічна правда
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Краковець" на карті.

У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Краківець", яку вони планують поновити орієнтовно 13 числа.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пʼяти напрямках, розблокувавши пункт пропуску "Краківець" до 13 березня. 

У пʼяти пунктах пропуску, що блокуються на проїзд чекають близько 1700 вантажівок.

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З польської сторони на пункту пропуску "Корчова", що межує з пунктом пропуску "Краківець", перетину кордону у бік України чекають близько 600 вантажівок.

Раніше 9 березня повідомляли, що фермери планували розблокувати пункт пропуску "Краківець" до 13 березня.

Економічна правда

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