Польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець"
Неділя, 10 березня 2024, 10:40 -
У ніч з 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Краківець", яку вони планують поновити орієнтовно 13 числа.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пʼяти напрямках, розблокувавши пункт пропуску "Краківець" до 13 березня.
У пʼяти пунктах пропуску, що блокуються на проїзд чекають близько 1700 вантажівок.
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З польської сторони на пункту пропуску "Корчова", що межує з пунктом пропуску "Краківець", перетину кордону у бік України чекають близько 600 вантажівок.
Раніше 9 березня повідомляли, що фермери планували розблокувати пункт пропуску "Краківець" до 13 березня.
Економічна правда
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