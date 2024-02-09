Без світла майже 360 населених пунктів: обстріли пошкодили мережі у 4 областях
П'ятниця, 9 лютого 2024, 11:16 -
Через бойові дії без світла залишаються 359 населених пунктів. З технічних причин є відключення світла у низці областей.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 359 населених пунктів. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей", – йдеться у повідомленні.
Крім того, з технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Тривають ремонтні роботи.
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Дефіцит електроенергії в енергосистемі не прогнозується. Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.
Економічна правда
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