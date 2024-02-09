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Без света почти 360 населенных пунктов: обстрелы повредили сети в 4 областях

Пятница, 9 февраля 2024, 11:16 - Экономическая правда

Из-за боевых действий без света остаются 359 населенных пунктов. По техническим причинам есть отключение света в ряде областей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 359 населенных пунктов. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, по техническим причинам есть отключение в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Продолжаются ремонтные работы.

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Дефицит электроэнергии в энергосистеме не прогнозируется. Пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Экономическая правда

электроэнергия Укрэнерго энергетика
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