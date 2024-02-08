Без світла залишаються 366 населених пунктів через бойові дії та інші причин – "Укренерго"

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Станом на 8 лютого через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 366 населених пунктів, у Києві відновлено роботу всіх мереж, що були пошкоджені під час ракетної атаки напередодні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

Зазначається. що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

З технічних причин в Одеській області знеструмлено 4 населені пункти, 2985 абонентів. Також з техпричин є відключення в Кіровоградській області – 121 споживач, в Херсонській – 1 202 споживачі, в Сумській – 63 споживачі.

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Крім того, через обстріли є нові пошкодження в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Також протягом доби на теплових електростанціях подовжено термін аварійного ремонту 1 енергоблоку, ще на 2 подовжено термін поточного ремонту. На атомних електростанціях знижено потужність роботи 2 енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Додається, що експорт електроенергії 8 лютого здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 1859 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 210 МВт.

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"Імпорт електроенергії здійснюється в денні та вечірні години з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 7 274 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 847 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", – повідомляють в "Укренерго".

Економічна правда.