Акции британского разработчика Arm выросли более чем на 30% на фоне спроса на ИИ-чипы

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Акции британского разработчика процессоров Arm выросли более чем на 30% в среду на фоне того, что компания зафиксировала более высокие доходы от роялти и лицензий на фоне спроса на ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Рост акций Arm поднял ее рыночную капитализацию примерно на 26 миллиардов долларов. Сейчас Arm торгуется на уровне 102,11 долл, что вдвое больше, чем цена в 51 долл, установленная ходе первичного публичного размещения акций в сентябре.

"Компания уникальна тем, что поставляет библиотеку чертежей для конкурентов в сфере производства микросхем. Ее мажоритарный владелец SoftBank Group в 2016 году сделал ставку на то, что Arm может использовать свое доминирующее положение в смартфонах, где она занимает центральное место как в Apple, так и в устройствах на Android", - пишет агентство.

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"Солидные доходы Arm и, что еще важнее, их надежные прогнозы являются хорошим знаком как для компании, так и технологической отрасли в целом", - сказал президент и главный аналитик TECHnalysis Research Боб ОʼДоннелл.

Руководители Arm заявили в среду, что стратегия расширения начинает приносить свои плоды: клиенты переходят на центральные процессоры на базе Arm в дополнение к процессорам Nvidia в центрах обработки данных, которые могут поддерживать чат-ботов и другие функции искусственного интеллекта.

Согласно данным LSEG, средние значения прогнозов продаж и скорректированной прибыли Arm в четвертом квартале составляют 875 млн долл и 30 центов на акцию соответственно, что превышает оценки в 780,3 млн долл и 21 цент на акцию.

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Компания ожидает, что доход от лицензирования чипов, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта в центрах обработки данных, телефонах и компьютерах, станет важным фактором.

Отмечается, что Arm зарабатывает деньги двумя способами: с помощью лицензионных соглашений на свою интеллектуальную собственность и роялти, которые взимаются за каждый проданный чип, использующий ее технологию.

При этом роялти от новейшей архитектуры чипов Armv9 от Arm, встроенной в устройства, поддерживающие программы ИИ, теперь составляют 15% от общих доходов компании от роялти по сравнению с 10% в прошлом квартале.

Экономическая правда