Вісім додатків, які стануть у пригоді українцям під час війни

Протягом останніх двох років українцям довелося багато і швидко вчитися. І військові, і цивільні отримували нові знання: як надавати медичну допомогу, оборонятися, ховатися від ракет та дронів, захищатися від інформаційних атак.

Українська IT-спільнота допомагала виконувати ці завдання. Айтівці розробили чимало додатків, корисних у воєнних час. Наприклад, застосунок TacticMedAid надає інструктаж про швидку медичну допомогу, а SpyBuster допомагає зберігати цифровий простір чистим від російських шпигунських програм.

Карта мінування і додаток "Розмінування України"

Рік тому Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що 30% земель або понад 174 тис кв км потребують розмінування. Згодом неурядова організація Mines Advisory Group визнала територію України найбільш замінованою у світі. У цьому рейтингу країна випередила Афганістан та Сирію.

З лютого 2022 року по жовтень 2023 року від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 559 осіб, ще 261 людина загинула. Щоб допомогти українцям убезпечитися від травм та зберегти життя, служба створила інтерактивну мапу потенційно замінованих територій та додаток "Розмінування України".

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Інтерактивна карта мінування від ДСНС Джерело: DSNS

На мапі показані регіони із скупченням підтверджених та непідтверджених зон, де зафіксовані вибухонебезпечні предмети. Судячи з неї, найнебезпечніші ділянки розташовані в Харківській (213 небезпечних зон) та Херсонській (68) областях.

Через застосунок можна повідомити ДСНС про виявлені вибухонебезпечні чи підозрілі предмети. При реєстрації в додатку необхідно авторизуватися за допомогою опції "Дія.Підпис" або Bank ID НБУ. Це обов'язкова умова.

На головному екрані застосунку доступна інтерактивна мапа з можливістю масштабування та перегляду замінованих локацій. На нижній панелі розташовані кнопки "Повідомити" та "Заявки". Там можна відстежувати статус своєї заяви.

Крім того, користувач може ознайомитися з детальною інструкцією "Що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета?" і з каталогом таких предметів. Супроводжуватиме вивчення інструкцій пес Патрон.

Джерело: застосунок "Розмінування України"

За допомогою застосунку користувач може подати заяву про долучення до команди ДСНС на посади сапера або оператора протимінної діяльності.

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"Ти хто?"

Виявити, ким є підозріла людина і чи не причетна вона до злочинних угруповань, допоможе додаток "Ти хто?", який розробили айтівці аналітичної системи YouControl та компанії-розробника ШІ Artellence.

Застосунок корисний не лише для підрозділів тероборони, які працюють на блокпостах, та працівників поліції під час комендантської години, а й для звичайних громадян, які підозрюють, що певна особа загрожує їх безпеці.

Додаток допоможе перевірити, чи перебуває людина в розшуку (МВС та СБУ) або включена до бази "Миротворець", чи є зрадником (СБУ) або перебуває під санкціями (РНБО), чи є військовим РФ (сайт "Окупант"), чи визнана зниклою, чи згадується в матеріалах про військові злочини РФ (сайт InformNapalm).

Джерело: застосунок "Ти хто?"

Якщо застосунок не видає повну інформацію, пошук слід виконати повторно.

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Pet Care App by

Через обстріли міст багато людей покинули свої домівки. Домашні улюбленці в таких умовах зазнали чималого стресу. Вони могли втекти, злякавшись звуків вибухів, або загубитися під час термінового переїзду сім’ї.

Тут у пригоді стане застосунок Pet Care App від компанії Animal ID. Найбільш цінні функції – активація QR-паспорта тварини та реєстрація її мікрочипа в базі Animal ID, інтегрованій з європейською базою EuroPetNet.

За даними Animal ID, 85% тварин з QR-паспортом повертаються до своїх власників менш ніж за 24 год після їх втрати. Зазвичай такий паспорт виглядає як код-жетон на нашийнику й активується на сайті animal-id.net. У магазині можна придбати QR-код-адресник (ціни від 130 грн) та налаштувати дизайн.

За допомогою застосунку можна створити QR-паспорт тварини, що допоможе швидко її відшукати Джерело: Animal ID

Знайшовши тварину, перехожий за допомогою свого смартфона активує QR-код та отримує доступ до її профілю та контактних даних. Він може ввести номер QR-паспорта на сайті Animal ID та переглянути профіль власника. Корисною функцією також є екстрені сповіщення про втрату улюбленця. Вони надходять у додатку всім зареєстрованим користувачам, що перебувають поблизу.

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SpyBuster

Задля боротьби з російськими кібератаками та підтримки безпечного цифрового простору для користувачів українська IT-компанія MacPaw у березні 2022 року презентувала додаток для Mac та розширення для Chrome SpyBuster.

У режимі реального часу користувач може побачити, чи мають додатки або сайти зв’язки з РФ або Білоруссю. Крім того, застосунок допоможе визначити, які сайти та онлайн-ЗМІ підключаються до серверів ворога. Якщо завантажити застосунок на Mac, можна побачити дві функції: "Статичний аналіз" та "Динамічний аналіз".

Перший продемонструє, чи пов’язаний активний додаток на компʼютері з РФ або Білоруссю. Другий перевірить, як поводяться програми та сайти. Вони можуть надсилати повідомлення на сервери, створювати файли, отримувати доступи.

SpyBuster допоможе українським користувачам зберігати цифровий простір чистим від ворожих додатків Джерело: SpyBuster

За допомогою застосунку можна відстежувати безпечні та небезпечні з’єднання та додати останні до чорного списку. За схожим принципом працює додаток SpyBuster на iPhone. Шляхом сканування можна з’ясувати, які додатки на телефоні є підозрілими та отримати інструкцію з видалення таких програм.

Завантажити на Mac чи iPhone або додати Chrome-розширення.

"Трекер втрат ворога"

Застосунок розробила IT-компанія Alty за підтримки Генштабу ЗСУ. Це простий віджет, на якому в форматі діаграм і таблиці вказані поточні втрати ворога: особового складу, авіації, артилерії, засобів ППО, крилатих ракет, кораблів.

Джерело: застосунок "Трекер втрат ворога"

В останньому оновленні розробники вдосконалили дизайн кругових діаграм, додали відлік днів з початку великої війни, надали користувачам можливість обирати тему віджетів та самостійно змінювати їх розмір. У додатку є функції відстеження повітряних тривог, налаштування сповіщень про тривоги у своєму регіоні, а також можливість задонатити на підтримку ЗСУ (на рахунок в НБУ).

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"єППО"

Застосунок розробила одеська волонтерська група "Технарі", а презентував його учасник групи Геннадій Сульдін у липні 2023 року. Він зазначив, що статистика загиблих та поранених українців унаслідок ракетних атак ворога жахлива. У 2023 році від російських ударів загинули 2 тис цивільних, 11 тис отримали поранення.

Місія застосунку "єППО" – рятувати життя українців, попереджаючи їх про загрозу. Додаток схвалило Головне управління розвідки Міноборони. Як діє застосунок?

Користувач, який під час повітряної тривоги побачив або почув ракету чи шахед, сповіщає про це систему, натискаючи велику червону кнопку. Додаток передає координати користувача системі, а ШІ будує ймовірні вектори руху повітряних цілей на мапі "єППО" (мапа доступна лише військовослужбовцям сил ППО).

Мапа в застосунку "єППО" під час російської ракетної атаки 26 липня 2023 року Джерело: dev.ua

Якщо ціль наблизиться до місця перебування користувача, він отримає персональне попередження і матиме змогу відійти від вікон та сховатися.

Щоб отримати доступ до "єППО", необхідно авторизуватися в "Дії", завантажити додаток "єППО", надати доступ "єППО" до даних геолокації, авторизуватися в "єППО" через "Дію", у застосунку "єППО" натиснути "Тест", щоб перевірити, чи все працює правильно перед тим, як повідомляти про реальну загрозу.

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TacticMedAid

Освітній проєкт TacticMedAid заснував волонтер Андрій Сабанський у перші дні великої війни. У той час цивільним та військовим не вистачало знань, як діяти у випадку отримання поранень. Спочатку TacticMedAid працював як чат-бот у телеграмі. Ідею підтримав глава Мінцифри Михайло Федоров – про чат-бот українці дізналися в "Дії". Пізніше команда розробила додаток для IOS та Android.

Після завантаження застосунку можна обрати одне з двох вікон на екрані: інструктажі щодо надання допомоги військовим або цивільним.

У додатку TacticMedAid інструктажі з надання медичної допомоги можуть отримати і військові, і цивільні Джерело: TacticMedAid

Для військових інформація поділена за категоріями "Усі", "Військовий рятівник", "Військовий медик". Бійці навчаться накладати жгут, зупиняти кровотечу, убезпечувати поранених від переохолодження, працювати з пораненими в стані шоку. Цивільні дізнаються, як працювати з кровотечею та непритомними.

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Drill app

Застосунок Drill розробили айтівець Олександр Гусаров та військовий Ігор у розпал боїв у 2022 році. З того часу його завантажили понад 50 тис користувачів. Це персональний тренер з тактичної стрільби та самооборони в кишені, який допомагає військовим і цивільним напрацьовувати бойові навички.

Інструктори розробляли вправи, спираючись на власний досвід. Вони пропонують авторські програми різної складності. Після завантаження додатка треба вказати свій рівень досвіду володіння стрілецькою зброєю, мету навчання, бажану регулярність тренувань, зазначити статус (цивільний, військовий, поліцейський) та обрати вид зброї – від пістолета до снайперської гвинтівки.

Користувачам доступні чотири курси, 17 уроків, 82 вправи та пʼять бойових завдань. Команда розробників передбачила підписку (від 199 грн за місяць).

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