Nvidia і Cisco разом пропонуватимуть обладнання і ПЗ для розробки ШІ-моделей

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Компанії Nvidia Corp. і Cisco Systems об'єднують зусилля, щоб полегшити корпораціям створення власної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту, намагаючись вивести цю технологію за межі великих центрів обробки даних

Про це пише Bloomberg.

Згідно з угодою, про яку компанії оголосили у вівторок, Cisco запропонує обладнання на базі Nvidia - популярне для розробки ШІ-моделей - разом зі своїм мережевим обладнанням.

"Для Nvidia це партнерство відкриває ще один канал для її технологій. Cisco, тим часом, отримує можливість скористатися бумом витрат на ШІ, який допоміг перетворити Nvidia на найдорожчого виробника чипів у світі", - пише агентство.

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"Тісно співпрацюючи з Cisco, ми спрощуємо для підприємств отримання інфраструктури, необхідної для отримання вигоди від ШІ, найпотужнішої технологічної сили нашого часу", - сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Cisco запропонує серверні комп'ютери M7, які використовують новітні процесори Nvidia, а також програмне забезпечення, моделі ШІ та інструменти розробки.

Компанія також пропонує власне хмарне програмне забезпечення та сервіси для моніторингу й управління такими системами.

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"Зміцнення нашого великого партнерства з Nvidia озброїть підприємства технологіями та досвідом, необхідними для створення, розгортання, управління та захисту рішень штучного інтелекту", - сказав генеральний директор Cisco Чак Роббінс.

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Економічна правда