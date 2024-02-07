Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє підприємствам ОПК отримувати прибуток

Верховна Рада на засіданні 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт про удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За ініціативу проголосували 317 народних депутатів.

Законопроєкт №10454 "Про оборонні закупівлі" покликаний поставити крапку у виправленні ситуації, що виникла між Державною аудиторською службою та підприємствами ОПК, які, згідно з позицією контролюючих органів, мають працювати без прибутку.

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Нагадуємо:

Державна аудиторська служба України підтримує повернення прибутку у склад ціни, відповідні пропозиції надіслано до Міноборони.

Раніше між Держаудитслужбою та підприємствами, що працюють на сферу оборони, виник напружений момент, через те, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022-му році, ДАСУ вважає неправомірними.

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Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

Крім того, до Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.