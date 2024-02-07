Рада поддержала законопроект, который позволяет предприятиям ОПК получать прибыль

Верховная Рада на заседании 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За инициативу проголосовали 317 народных депутатов.

Законопроект №10454 "Об оборонных закупках" призван поставить точку в исправлении ситуации, возникшей между Государственной аудиторской службой и предприятиями ОПК, которые, согласно позиции контролирующих органов, должны работать без прибыли.

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Напоминаем:

Государственная аудиторская служба Украины поддерживает возвращение прибыли в состав цены, соответствующие предложения направлены в Минобороны.

Ранее между Госаудитслужбой и предприятиями, работающими на сферу обороны, возник напряженный момент, потому что прибыли, которые получали оборонные компании по контрактам в 2022 году, ГАСУ считает неправомерными.

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Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

Кроме того, в Офис Президента обратились ведущие предприятия оборонного комплекса Украины, которые заявляют о возможности полной остановки работы из-за действий Госаудитслужбы.