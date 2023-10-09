Виробник ракет "Нептун" вдруге звертається до уряду через дії Держаудитслужби

Державне київське конструкторське бюро "Луч", яке відноситься до підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема, є виробником ракет "Нептун", вдруге намагається звернути увагу Кабміну на критичні наслідки дій Держаудитслужби, яка заявляє про "незаконно отримані прибутки" підприємств ВПК України.

Про це підприємство повідомляє 9 жовтня, через три тижні після першого аналогічного звернення, після якого ситуація лише погіршилася.

Через 10 днів після першого публічного звернення КБ щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз, 29 вересня Державна аудиторська служба розпочала ревізію "окремих питань" діяльності ДП "ДержККБ "ЛУЧ", в тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на продукцію.

"Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництва озброєння. ДП "ДержККБ "ЛУЧ" вимушене повторно звернутися до Уряду та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України", - йдеться в повідомленні.

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Не зважаючи на прийняту Верховною Радою України постанову №10071 від 21 вересня 2023 року "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану", Держаудитслужба публікує на власному офіційному вебсайті новину "Верховна Рада України підтвердила правильність дій Державної аудиторської служби, ухваливши Постанову №10071".

Наголошується, що КБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності.

"Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих в тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою №363 від 3 березня 2021 року, чинною і зараз. Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу", - зазначає підприємство.

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Нагадуємо:

У вересні КБ "Луч" заявило, що окрім військової агресії Російської Федерації підприємство зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва зброї.

У заяві йшлося про позицію посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни, яка створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави.

Висновки Держаудитслужби викликали обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії було передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження.

Як відомо, Держаудитслужба ще раніше звернулася до Міноборони із вимогою про стягнення отриманого підприємствами прибутку.

Раніше також повідомлялося, що КБ "Луч" передало українським військовим всю продукцію, підготовлену на експорт.