Держаудитслужба погодилася з підприємствами ВПК: прибуток слід повернути у склад ціни

Державна аудиторська служба України підтримує повернення прибутку у склад ціни, відповідні пропозиції надіслано до Міноборони.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби 27 жовтня.

Зазначається, що "з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року".

"Державна аудиторська служба України підготувала свої пропозиції з врегулювання ситуації у сфері закупівель в оборонній сфері. Також служба готова надалі долучитися до розробки проєкту урядового рішення чи відповідного законопроєкту. Напрацьовані пропозиції надіслано на розгляд до Міноборони", - йдеться в повідомленні.

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Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо.

При цьому в Держаудитслужбі уточнюють, що вони не формують політику, а є правозастосовним органом. Її рішення ґрунтуються на основі "юридичних фактів і конкретних правових норм, а її дії не передбачають застосування чи незастосування норм права на власне переконання (уподобання)".

Нагадуємо:

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Раніше між Держаудитслужбою та підприємствами, що працюють на сферу оборони, виник напружений момент, через те, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022-му році, ДАСУ вважає неправомірними.

Про це, зокрема, повідомляла Федерації роботодавців України.

ДАСУ провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік і вирішила, що всі гроші, які були закладені як "прибуток" для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками державі. Йдеться про 2,5 млрд грн.

Пізніше з критикою на адресу ДАСУ виступили конкретні підприємства.

Відомо, що виробник ракет "Нептун" - Державне київське конструкторське бюро "Луч", вже двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби.

Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

Крім того, до Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.