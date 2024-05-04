Російський кіберзлочинець, заарештований у США, визнав провину у відмиванні мільярдів доларів

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Російський кіберзлочинець Олександр Винник частково визнав провину по справі у відмиванні більше ніж 4 мільярдів доларів у криптовалюті.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на адвоката обвинуваченого.

Винник у 2017 році був заарештований у Греції, через три роки був екстрадований до Франції, де отримав вирок у 5 років вʼязниці за відмивання коштів в інтернеті. Після цього, його перенаправили назад до Греції і у 2022 році екстрадували до США.

Міністерство юстиції США заявило, що Винник "нібито володів, керував і адміністрував BTC-e, значну організацію з кіберзлочинності та відмивання грошей в Інтернеті, яка дозволяла своїм користувачам торгувати біткоїнами з високим рівнем анонімності і створила клієнтську базу, що значною мірою залежала від злочинної діяльності". Він звинувачений у відмиванні понад 4 мільярдів доларів через криптовалюту біткойн.

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Олександру Виннику загрожувало довічне увʼязнення, але після угоди зі слідством, за словами адвоката, термін увʼязнення буде меншим за 10 років.

Економічна правда