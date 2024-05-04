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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині

Субота, 4 травня 2024, 11:40 - Володимир Тунік-Фриз

За добу ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Була пошкоджена підстанція - відключено від енергопостачання дві шахта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За добу ворог атакував Дніпропетровщину, зокрема Дніпропетровська ОВА повідомила про пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури на Павлоградщині. Було знеструмлено дві шахти. Підстанцію вже заживили.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Українська енергосистема за добу залучила аварійну допомогу з Польщі, Румунії та Словаччині. Графіки відключень діють у Харківській області та Кривому Розі.

Нагадаємо:

У Павлоградському районі Дніпропетровщини збили 5 "Шахедів", але був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, три приватні будинки.

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