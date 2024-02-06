Рада спростила процедуру зміни цільового призначення землі для підприємств промисловості та енергетики

Верховна Рада на засіданні 6 лютого ухвалила в цілому законопроєкт №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Закон має на меті ліквідувати зайві бюрократичні перепони для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний обʼєкт. Отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше ніж 1,5 місяця, на відміну від 1-3 років раніше.

Закон скасовує необхідність обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.

Реклама:

Натомість зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об’єкту.

Спрощена процедура застосовуватиметься за межами населених пунктів і лише там, де відсутня розроблена містобудівна документація. Вона поширюватиметься на визначений законом перелік обʼєктів промисловості та енергетики та діятиме впродовж воєнного стану та п’ять років по його закінченню.

Крім цього, нова процедура нівелює корупційні ризики у галузі.

Реклама:

"Прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, "по великому колу" збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку "подяк у конвертах" більше не буде.

Звичайно і зараз, коли йде війна, і після перемоги Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами. Навпаки, кожен хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння", - зазначив Кисилевський.

Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер його розширили на обʼєкти промисловості та енергетики

Ухвалений Радою закон є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі.