Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу

До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, яке отримало у своє розпорядження відповідний лист, а також відповідь на цей лист глави ОП Андрія Єрмака.

Лист підписали ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".

Усі вони скаржаться на висновки Держаудитслужби про те, що прибуток підприємств, закладений в ціну продукції, начебто є збитком для держави.

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Водночас, зазначається, що державні підприємства створені для отримання прибутку. Прибуток державних підприємств передбачається їхніми фінансовими планами та внесений в контракт керівника, як ключовий показник його діяльності.

"Крім цього, за рахунок прибутку підприємствами здійснюється придбання обладнання, сировини та виготовлення продукції оборонного призначення при частковому фінансуванні її виготовлення з боку розпорядників бюджетних коштів, а також відновлення засобів виробництва та будівель зруйнованих внаслідок ракетних ударів по підприємству, що є критично важливими для виробництва продукції оборонного призначення", - йдеться у зверненні.

Видання також отримало у своє розпорядження лист глави ОП Андрія Єрмака до прем'єра Дениса Шмигаля, в якому пропонується "невідкладно розглянути порушені питання, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати заявників й Офіс Президента України про результати".

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Нагадуємо:

Раніше виробник ракет "Нептун" - Державне київське конструкторське бюро "Луч", двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби. Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

Згодом виробник машин для розмінування - "Пожмашини", заявив, що ДБР "кошмарить" оборонпром на підставі висновків Держаудитслужби.

Своєю чергою в Держаудитслужбі заявляють, що обурення виробників є маніпулятивним, з метою перекласти на ревізорів відповідальність за невиконання контрактів.

Також зазначалося, що Державна аудиторська служба з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.