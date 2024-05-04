Всі розділи
Укр / Рус

Уряд витратив 76 мільйонів на компенсації за прихисток ВПО

Субота, 4 травня 2024, 13:48 - Володимир Тунік-Фриз

За лютий 2024 року за програмою "Прихисток"  спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб

За програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.

Реклама:

Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.

Економічна правда

Реклама:



уряд фінансування
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд розподілив 5 мільярдів прибутку "Укрзалізниці" 3 травня 2024, 19:26
Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів: що нового 1 травня 2024, 14:53
Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги 30 квітня 2024, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті