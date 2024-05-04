Уряд витратив 76 мільйонів на компенсації за прихисток ВПО
Субота, 4 травня 2024, 13:48 -
За лютий 2024 року за програмою "Прихисток" спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб
За програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
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Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.
Економічна правда
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