Держаудитслужба досі рахує прибутки оборонних підприємств як державні збитки

Ті прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022-му році, Державна аудиторська служба (ДАСУ), досі вважає неправомірними.

Про це йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до Кабінету міністрів.

Міноборони у контрактах зі своїми постачальниками зброї та припасів закладало в ціну товарів собівартість + невеликий відсоток прибутку. Розмір цього прибутку регулюється постановою №363.

ДАСУ провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік і вирішила, що всі гроші, які були закладені як "прибуток" для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками державі. Йдеться про 2,5 млрд грн.

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У своїх висновках ДАСУ спирається на постанову №335, яка почала діяти через місяць після вторгнення. На думку служби, з моменту набуття чинності цієї постанови компанії-постачальники Міноборони не мали права включати прибуток в ціну товару, адже отримання прибутку в тексті постанови ніяк не згадується.

ФРУ вважає, що цими висновками ДАСУ фактично змушує постачальників Міноборони працювати "в нуль", що несе в собі ризики для конкурентоздатності українського оборонного комплексу. Саму ж постанову №335 ДАСУ трактує неправильно, адже цей документ взагалі не регулює питання прибутку у формулі ціни за контрактами з Міноборони.

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Щоб владнати конфлікт, Кабмін у липні прийняв зміни до постанови №1275. Цим документом колізію усунули, а компаніям, що укладають контракти з Міноборони, ще раз дали зелене світло на отримання прибутків.

Однак за словами ФРУ, зміни не торкнулись тих контрактів, що були укладені до літа 2023 року. Їх ДАСУ нібито досі вважає неправомірними. Тому ФРУ просить Кабмін розтлумачити спірну постанову №335 та скасувати помилкові висновки ДАСУ за результатами останнього аудиту.

Раніше виробники зброї ЕП розповідали, що саме завдяки прибутку, що закладається у формулу ціни в контрактах із Міноборони, вони могли фінансувати розробку нової зброї та інвестувати у розширення потужностей.

За даними ЕП, великі виробники зброї поки що не отримують позовів до суду за отримані прибутки в 2022 році, однак деякі з них готуються до такого сценарію і побоюються, що їх змусять повернути зароблені гроші, вдаривши по обіговим коштам підприємств.

Економічна правда