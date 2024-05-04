Технокомпанія, що забезпечує звʼязок французькій армії підписала угоду про реструктуризацію боргу
Кредитори досягли угоди, яка може врятувати технологічну компанію Atos, яка забезпечує зв'язок для французької армії і має намір керувати кібербезпекою Олімпійських ігор в Парижі цього літа.
Про це повідомляє газета La Tribune, передає Reuters.
Минулих вихідних французька держава оголосила, що готова придбати стратегічно важливі активи Atos, в тому числі її підрозділи передових обчислень, критично важливих систем і кібер-продуктів.
Група виробляє сервери для суперкомп'ютерів, здатних обробляти великі обсяги даних для досліджень або для розвитку індустрії штучного інтелекту, що зароджується.
Останніми днями французькі ЗМІ згадували про потенційних покупців, серед яких Bain Capital, Thales, Dassault Aviation та чеський бізнесмен Даніель Кретинський, який може бути зацікавлений у придбанні частини або всієї компанії Atos.
Економічна правда