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Технокомпанія, що забезпечує звʼязок французькій армії підписала угоду про реструктуризацію боргу

Субота, 4 травня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

Кредитори досягли угоди, яка може врятувати технологічну компанію Atos, яка забезпечує зв'язок для французької армії і має намір керувати кібербезпекою Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Про це повідомляє газета La Tribune, передає Reuters.

Минулих вихідних французька держава оголосила, що готова придбати стратегічно важливі активи Atos, в тому числі її підрозділи передових обчислень, критично важливих систем і кібер-продуктів.

Група виробляє сервери для суперкомп'ютерів, здатних обробляти великі обсяги даних для досліджень або для розвитку індустрії штучного інтелекту, що зароджується.

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Останніми днями французькі ЗМІ згадували про потенційних покупців, серед яких Bain Capital, Thales, Dassault Aviation та чеський бізнесмен Даніель Кретинський, який може бути зацікавлений у придбанні частини або всієї компанії Atos.

Економічна правда

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