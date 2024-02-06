Новини 6 лютого: перший транш від ЄС надійде у березні, Рада може відновити митні перевірки з 1 березня

Про фінансування від ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої минулого тижня програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Про ціну "шахедів". Росія та Іран досягнули домовленості на рівні 12 млн руб за одиницю, при замовленні 6000 одиниць (193 тис дол) або 18 млн руб (290 тис дол) при замовленні 2000 одиниць.

Про ЗАЕС. На окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

Про резерви. Міжнародні резерви України на 1 лютого становили 38,53 мільярда доларів, у січні їх обсяг зменшився на 4,9%.

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Про митні перевірки. Кабінет міністрів на засіданні 6 лютого схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

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