Новости 6 февраля: первый транш от ЕС поступит в марте, Рада может возобновить таможенные проверки с 1 марта

О финансировании от ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной на прошлой неделе программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

О цене "шахедов". Россия и Иран достигли договоренности на уровне 12 млн руб за единицу, при заказе 6000 единиц (193 тыс долл) или 18 млн руб (290 тыс долл) при заказе 2000 единиц.

О ЗАЭС. На оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.

О резервах. Международные резервы Украины на 1 февраля составили 38,53 миллиарда долларов, в январе их объем уменьшился на 4,9%.

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О таможенных проверках. Кабинет министров на заседании 6 февраля одобрил законопроект, который предусматривает возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта.

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