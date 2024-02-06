На окупованій ЗАЕС дефіцит персоналу становить 50% – МАГАТЕ

На окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики Германом Галущенком, передає Укрінформ.

За словами Гроссі, питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику станції МАГАТЕ підіймало неодноразово. Наразі на ЗАЕС спостерігається брак половини персоналу, який за нормальних умов має налічувати понад 10 тис осіб.

"Мова йде про висококваліфікованийі ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати", - зазначив Галущенко.

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Міністр додав, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії. У результаті це може вплинути на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.

Крім того, повідомляється, що додатковою загрозою є питання ядерного палива, яке експлуатується на станції. За словами Галущенка, термін його експлуатації збігає. В таких умовах необхідно приймати рішення, які суттєво впливатимуть на ядерну безпеку.

"Ми будемо наполягати на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки технічного стану", – додав Гроссі.

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Додається, що ще одним питанням є зовнішнє електропостачання енергоблоків ЗАЕС.

Нагадаємо:

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва - він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.