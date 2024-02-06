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Міжнародні резерви у січні скоротились майже на 5%

Вівторок, 6 лютого 2024, 18:49 - Анастасія Жарикова

Міжнародні резерви України на 1 лютого становили 38,53 мільярда доларів, у січні їх обсяг зменшився на 4,9%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", - пояснили в регуляторі.

Загалом упродовж січня динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. 

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Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2,55 млрд дол та викупив до резервів 16,0 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем. 

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 898,9 млн дол. З них: 

  • 512,1 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • 386,8 млн дол – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол.

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Крім цього, у січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 86,3 млн дол. 

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - додали в Нацбанку.

Економічна правда

резерви НБУ фінанси
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