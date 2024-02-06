Хакери дізнались, за скільки Іран продає "шахеди" Росії

Getty Images

Хакери з угрупування Prana Network поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

Про це йдеться в заяві Prana Network, передає Мілітарний.

Як зазначається, компанія IRGC Sahara Thunder є фіктивною фірмою під керівництвом вартових ісламської революції, яка сприяє продажу зброї до РФ.

Реклама:

Хакери зокрема опублікували інформацію про переговори між іранською та російською стороною щодо розміщення виробництва у російській вільній економічній зоні "Алабуга".

Відмічають, що Іранською стороною було озвучено стартову вартість "Шахеда" у 23 млн руб за одиницю (375 тис дол). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн руб за одиницю, при замовленні 6000 одиниць (193 тис дол) або 18 млн руб (290 тис дол) при замовленні 2000 одиниць.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково РФ проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті.

Реклама:

Так, організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, 2 млн грамів золота в злитках.

Нагадаємо:

У серпні 2023 року американська газета The Washington Post отримала внутрішні документи про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".