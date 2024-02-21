Реформа БЕБ: Податковий комітет Ради підтримав урядовий законопроєкт попри позицію бізнес-асоціацій

фото: беб

Податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Про схвалення законопроєкту повідомили голова комітету Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

За словами Железняка, урядовий законопроєкт підтримали 22 члени комітету.

За його словами, альтернативний законопроєкт № 10439-2, який погодив бізнес, рекомендували відхилити.

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Раніше повідомлялось, що правоохоронний та податковий комітети Верховної Ради планують позачергово зібратися для розгляду законопроєкту №10439 про реформу Бюро економічної безпеки. Водночас найбільші бізнес-асоціації розкритикували цей законопроєкт та підтримали альтернативний - №10439-2.

На спробу в терміновому порядку ухвалити урядовий законопроєкт відреагувала Європейська Бізнес Асоціація.

"Щиро сподіваємось, голос бізнесу буде почуто і підтримано законопроєкт №10439-2 (альтернативний, поданий податковим комітетом - ЕП), який дійсно зможе реально провести реформування БЕБ, забезпечивши створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не підконтрольність та тиск суто на прозорий бізнес", - йдеться в заяві.

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Також пропонують відхилити проєкт уряду №10439 щодо БЕБ і підтримати у Раді проєкт №10439-2 аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії та інші.

Вони звернули увагу на такі недоліки урядового проєкту закону:

недосконалі засади формування конкурсної комісії для обрання керівника БЕБ;

відсутність вимог щодо невідкладної переатестації працівників БЕБ;

відсутність положень щодо аналітичного спрямування в роботі оновленого БЕБ.

Аналітики наголошують, що для перезавантаження Бюро економічної безпеки доцільно передбачити виключно ті процедури, які довели свою ефективність у реформуванні інших державних органів (НАБУ та НАЗК).

Зі схожою заявою також виступила Всеукраїнська Аграрна Рада.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.

Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - він зареєстрований як альтернативний до законопроєкту, який раніше подав Кабмін, і в якому БЕБ фактично лишали під контролем заступника голови ОП Олега Татарова.

Економічна правда