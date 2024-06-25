У одеських торгівців електронними сигаретами БЕБ вилучило товар на 3,2 мільйона 

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів через спеціально створений канал в Telegram. Вилучено товар вартістю 3,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, фігуранти зберігали електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них в орендованих квартирах і нежитлових приміщеннях на території паркінгу одного з житлових комплексів Одеси.

Протягом року здійснювали відправлення за допомогою кур'єрських служб доставки по всій території України. Оплату приймали на банківську картку або за допомогою переказів кур'єрської служби.

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Також встановлено, що при реалізації товару продавці не перевіряли вік покупців, тому вказану продукцію могли придбати неповнолітні.

Співробітники БЕБ провели обшуки за місцем проживання продавців, у нежитлових приміщеннях, які були спеціально пристосовані для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також в авто, на якому перевозили товар.

У результаті вилучили понад 2 тисяч електронних сигарет, рідини до них у ємностях по 10, 15, 30 мл, змінні картриджи для електронних сигарет, кошти отримані від незаконної діяльності, мобільні телефони та транспортний засіб. Орієнтовна вартість вилученого становить 3,2 млн грн.

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Нагадаємо:

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.

Економічна правда