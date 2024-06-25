У одеських торгівців електронними сигаретами БЕБ вилучило товар на 3,2 мільйона
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів через спеціально створений канал в Telegram. Вилучено товар вартістю 3,2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Згідно з повідомленням, фігуранти зберігали електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них в орендованих квартирах і нежитлових приміщеннях на території паркінгу одного з житлових комплексів Одеси.
Протягом року здійснювали відправлення за допомогою кур'єрських служб доставки по всій території України. Оплату приймали на банківську картку або за допомогою переказів кур'єрської служби.
Також встановлено, що при реалізації товару продавці не перевіряли вік покупців, тому вказану продукцію могли придбати неповнолітні.
Співробітники БЕБ провели обшуки за місцем проживання продавців, у нежитлових приміщеннях, які були спеціально пристосовані для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також в авто, на якому перевозили товар.
У результаті вилучили понад 2 тисяч електронних сигарет, рідини до них у ємностях по 10, 15, 30 мл, змінні картриджи для електронних сигарет, кошти отримані від незаконної діяльності, мобільні телефони та транспортний засіб. Орієнтовна вартість вилученого становить 3,2 млн грн.
Нагадаємо:
Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки Білорусь.
Економічна правда