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На Київщині хотіли побудувати укриття за завищеними на 3,5 мільйони цінами

Понеділок, 24 червня 2024, 16:40 - Економічна правда

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 3,5 млн грн під час проведення тендеру на будівництво укриття.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені. 

Посадовці збирались витратити на будівництво понад 23 млн гривень.

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Аналітики БЕБ направили відповідний лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю відповідних послуг.

В результаті замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 3,5 млн грн з місцевого бюджету.

Нагадаємо:

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з капітального ремонту школи.

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн. 

БЕБ тендер Київ
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