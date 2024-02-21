У Раді планують розглянути законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не підтримують бізнес-асоціації

Правоохоронний та податковий комітети Верховної Ради планують позачергово зібратися для розгляду законопроєкту №10439 про реформу Бюро економічної безпеки. Водночас найбільші бізнес-асоціації розкритикували цей законопроєкт та підтримали альтернативний - №10439-2.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Не дивлячись на позицію міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості влада буде намагатися протягнути в екстреному порядку своє фейкове перезавантаження БЕБ написане Татаровим, і подане від Уряду під номером (10439). Там де майже нічого не змінюють, а саме перезавантаження БЕБ…відбудеться через рік після завершення війни", - пише депутат.

За його словами, плануэться швидко провести засідання комітетів (призначено на 21 лютого на 14:00) та швидко винести законопроєкт в зал на голосування (22-23 лютого) і ухвалити його в першому читанні, "щоб далі не допустити інший текст з справжнім перезавантаженням".

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На спробу в терміновому порядку ухвалити урядовий законопроєкт відреагувала Європейська Бізнес Асоціація.

"Щиро сподіваємось, голос бізнесу буде почуто і підтримано законопроєкт №10439-2 (альтернативний, поданий податковим комітетом - ЕП), який дійсно зможе реально провести реформування БЕБ, забезпечивши створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не підконтрольність та тиск суто на прозорий бізнес", - йдеться в заяві.

Також пропонують відхилити проєкт уряду №10439 щодо БЕБ і підтримати у Раді проєкт №10439-2 аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії та інші.

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Вони звернули увагу на такі недоліки урядового проєкту закону:

недосконалі засади формування конкурсної комісії для обрання керівника БЕБ;

відсутність вимог щодо невідкладної переатестації працівників БЕБ;

відсутність положень щодо аналітичного спрямування в роботі оновленого БЕБ.

Аналітики наголошують, що для перезавантаження Бюро економічної безпеки доцільно передбачити виключно ті процедури, які довели свою ефективність у реформуванні інших державних органів (НАБУ та НАЗК).

Зі схожою заявою також виступила Всеукраїнська Аграрна Рада.

"ВАР підтримує законопроект No 10439-2, серед внесених на розгляд Верховної Ради України законодавчих альтернатив, оскільки саме цей законопроект містить ряд пропозицій наших міжнародних партнерів, зобов'язання виконати які взяла на себе Україна, які відсутні в інших законопроектах", - йдеться в заяві асоціації.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.

Також на ці недоліки вказує заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.

У Верховній Раді зареєстрували аконопроєкт №10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - він зареєстрований як альтернативний до законопроєкту, який раніше подав Кабмін, і в якому БЕБ фактично лишали під контролем заступника голови ОП Олега Татарова.

Економічна правда





