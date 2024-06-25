У Києві планували облаштувати озеро за 79 мільйонів у фірми, яка надала недостовірні дані

Аналітики Територіального управління БЕБ у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на розчищення та благоустрій озера вартістю понад 96 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, про проведення закупівлі робіт з розчищення та благоустрою озера оголосило одне столичне комунальне підприємство.

За результатами проведеної процедури було визначено підприємство-переможець, остаточна ціна проведення склала близько 79 млн грн.

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Фахівці БЕБ під час аналітичного дослідження документації встановили низку ризиків, що стосуються компанії-переможця.

Повідомляється, що серед них невідповідність підприємства кваліфікаційним вимогам до переможця публічної закупівлі, а також надання ним недостовірної інформації, яка вплинула на визначення результатів закупівлі.

"Таким чином аналітики ТУ БЕБ у місті Києві упередили неефективне використання близько 79 млн грн зі столичного міського бюджету." – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

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