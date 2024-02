OpenAI представила систему ШІ Sora, яка створює відео на основі текстів

Компанія OpenAI 15 лютого представила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Система штучного інтелекту Sora може швидко створювати відео тривалістю до однієї хвилини, які представляють "складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху і точними деталями об’єкту і фону", зазначили в OpenAI.

В компанії також заявили, що у рамках підготовки до випуску Sora буде створено інструменти, які визначатимуть, коли відео було згенероване системою.

Приклад відео, створеного ШІ.

