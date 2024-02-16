OpenAI представила систему ШІ Sora, яка створює відео на основі текстів

Компанія OpenAI 15 лютого представила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Система штучного інтелекту Sora може швидко створювати відео тривалістю до однієї хвилини, які представляють "складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху і точними деталями об’єкту і фону", зазначили в OpenAI.

В компанії також заявили, що у рамках підготовки до випуску Sora буде створено інструменти, які визначатимуть, коли відео було згенероване системою.

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Приклад відео, створеного ШІ.

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Більше відео, створених за допомогою Sora, можна подивитись тут.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у соцмережі Х, що система Sora спочатку буде доступна для обмеженої кількості користувачів. Компанія також надасть доступ групі експертів, які оцінять безпеку нової системи ШІ перед тим, як додати її до переліку продуктів OpenAI.

Нагадаємо:

Google випускає нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту та відео, ніж продукти конкурентів.