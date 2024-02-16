OpenAI представила систему ШИ Sora, создающую видео на основе текстов

OpenAI 15 февраля представила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Система искусственного интеллекта Sora может быстро создавать видео продолжительностью до одной минуты, представляющие "сложные сцены с несколькими персонажами, специфическими типами движения и точными деталями объекта и фона", отметили в OpenAI.

В компании также заявили, что в рамках подготовки к выпуску Sora будут созданы инструменты, которые будут определять, когда видео было сгенерировано системой.

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Пример видео, созданного ИИ.

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Больше видео, созданных с помощью Sora, можно посмотреть здесь.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в соцсети Х, что система Sora изначально будет доступна ограниченному числу пользователей. Компания также предоставит доступ группе экспертов, которые оценят безопасность новой системы ИИ, прежде чем добавить ее в список продуктов OpenAI.

Напомним:

Google выпускает новую версию мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста и видео, чем продукты конкурентов.