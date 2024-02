OpenAI представила систему ШИ Sora, создающую видео на основе текстов

OpenAI 15 февраля представила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.

Система искусственного интеллекта Sora может быстро создавать видео продолжительностью до одной минуты, представляющие "сложные сцены с несколькими персонажами, специфическими типами движения и точными деталями объекта и фона", отметили в OpenAI.

В компании также заявили, что в рамках подготовки к выпуску Sora будут созданы инструменты, которые будут определять, когда видео было сгенерировано системой.

Пример видео, созданного ИИ.

