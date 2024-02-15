Google випускає оновлену модель ШІ, здатну обробляти довший текст і відео

Google випускає нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту та відео, ніж продукти конкурентів.

Про це пише Bloomberg.

Оновлена ​​модель штучного інтелекту під назвою Gemini 1.5 Pro стала доступна 15 лютого. Google та її конкуренти витратили мільярди на розширення можливостей генеративного ШІ та прагнуть залучити корпоративних клієнтів, щоб показати, що їхні інвестиції окупаються.

Середньорозмірна версія нової моделі AI, Gemini 1.5 Pro, працює на рівні, подібному до більшої моделі Gemini 1.0 Ultra, повідомили у Google.

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"Після шаленого успіху OpenAI наприкінці 2022 року з його розмовним чат-ботом ChatGPT, Google намагається показати, що він також є силою в передовій генеративній технології ШІ, яка може створювати новий текст, зображення чи навіть відео на основі підказок користувача", – пише агентство.

У грудні Google випустив модель штучного інтелекту Gemini у трьох версіях, що дозволяє налаштовувати її під поставлене завдання та працювати на будь-якому пристрої: від мобільних пристроїв до великих центрів обробки даних.

Тепер Google прагне залучити користувачів у свою екосистему за допомогою ще потужніших інструментів. Gemini 1.5 можна навчити швидше та ефективніше, і він має здатність обробляти величезну кількість інформації щоразу, коли її запитують.

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За даними Google, Gemini 1.5 може обробляти набагато більше даних, ніж останні моделі штучного інтелекту від OpenAI і Anthropic. Наприклад, розробники можуть використовувати Gemini 1.5 Pro для обробки відео тривалістю до години, обробляти 11 годин аудіо та понад 700 тис слів у документі.

Нагадаємо:

Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.