Nvidia стала третьою за капіталізацією компанією у США, обігнавши Alphabet

getty images

Компанія-виробник ШІ-чипів Nvidia обігнаал материнську компанію Google - Alphabet - і стала третьою найдорожчою компанією США відразу після того, як напередодні обігнала Amazon.

Про це пише Reuters.

Акції домінуючого виробника ШІ-чипів зросли на 2,46% - таким чином, капіталізація зросла до 1,825 трлн дол, в той час як акції Alphabet піднялися на 0,55%, в результаті чого ринкова вартість компанії сягнула 1,821 трлн дол.

"Nvidia стала головним бенефіціаром гонки технологічних компаній за впровадження ШІ у свої продукти та послуги, і останнє зростання її акцій відбулося через день після того, як вона завершила сесію з ринковою капіталізацією, що вперше за 2 десятиліття перевищує перевищує ринкову капіталізацію Amazon.

Реклама:

Ринкова капіталізація Amazon сягнула 1,776 трлн дол після того, як її акції виросли на 1,39% в середу", - пише агентство.

Reuters нагадує, що Nvidia контролює близько 80% ринку висококласних ШІ-мікросхем, і домінуюче становище на ринку сприяло зростанню вартості акцій на 47% у цьому році. Торік акції Nvidia виросли в ціні втричі.

Аналітик Susquehanna Крістофер Ролланд у середу підвищив свій ціновий орієнтир для акцій Nvidia із 625 до 850 дол, заявивши, що очікує на сильні квартальні результати. Акції Nvidia напередодні коштували 739 дол.

Реклама:

Нагадаємо:

Компанія Nvidia у понеділок випередила Amazon за ринковою капіталізацією - ейфорія навколо ШІ підняла виробника чипів на четверте місце у рейтингу найдорожчих компаній США.

Компанії Nvidia Corp. і Cisco Systems об'єднують зусилля, щоб полегшити корпораціям створення власної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту, намагаючись вивести цю технологію за межі великих центрів обробки даних.

Читайте також: Мікросхеми на трильйон: як Nvidia стала головним виробником "заліза" для штучного інтелекту

Економічна правда