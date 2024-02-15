ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
Четвер, 15 лютого 2024, 09:00 -
Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.
Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик у соцмережі Х.
Він зазначив, що мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.
Розгортання займе кілька днів.
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На черзі очікується підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.
Нагадуємо:
Корпорація Google оголосила, що перейменувала свій чат-бот Bard на честь нового ШІ, що лежить в його основі, під назвою Gemini, а також запустила платну підписку.
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