ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США

Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.

Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик у соцмережі Х.

Він зазначив, що мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.

Розгортання займе кілька днів.

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На черзі очікується підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.

Нагадуємо:

Корпорація Google оголосила, що перейменувала свій чат-бот Bard на честь нового ШІ, що лежить в його основі, під назвою Gemini, а також запустила платну підписку.

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