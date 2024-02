У Кремлі заперечили використання Starlink у війні

Росіяни заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Путіна в коментарі журналістам, передає Reuters.

"Це не сертифікована у нас система, відповідно, вона не може бути офіційно поставлена сюди і офіційно не поставляється. Відповідно, вона не може бути офіційно використана жодним чином", - зазначив Пєсков.

Натомість в ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

Окрім цього, в ГУР зазначили, що у новому році росіяни почали більш "системно і налагоджено" використовувати Starlink на лінії фронту.

Компанія SpaceX, яка випускає термінали Starlink в четвер 8 лютого зазначила, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ, з якої ніби закуповують термінали для Росії. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

Своєю чергою власник SpaceX Ілон Маск зазначив, що за його інформацією термінали Starlink не продавались в Росію ні прямо, ні опосередковано.

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.