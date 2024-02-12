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У Кремлі заперечили використання Starlink у війні

Понеділок, 12 лютого 2024, 13:52 - Економічна правда
 
Getty Images

Росіяни заявили, що не використовують Starlink у бойових діях, адже система не сертифікована в РФ.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Путіна в коментарі журналістам, передає Reuters.

"Це не сертифікована у нас система, відповідно, вона не може бути офіційно поставлена сюди і офіційно не поставляється. Відповідно, вона не може бути офіційно використана жодним чином", - зазначив Пєсков.

Натомість в ГУР Міноборони України 11 у неділю лютого підтвердили використання росіянами Starlink та повідомляли, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, закуповуючи Starlink через треті країни.

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Окрім цього, в ГУР зазначили, що у новому році росіяни почали більш "системно і налагоджено" використовувати Starlink на лінії фронту.

Компанія SpaceX, яка випускає термінали Starlink в четвер 8 лютого зазначила, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ, з якої ніби закуповують термінали для Росії. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

Своєю чергою власник SpaceX Ілон Маск зазначив, що за його інформацією термінали Starlink не продавались в Росію ні прямо, ні опосередковано.

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Раніше новини про використання росіянами Starlink зʼявились на сайті DefenceOne.

Економічна Правда



Росія Маск SpaceX війна Україна
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