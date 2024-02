В Кремле отрицают использование Starlink в войне

Россияне заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина в комментарии журналистам, передает Reuters.

"Это не сертифицированная у нас система, соответственно, она не может быть официально поставлена сюда и официально не поставляется. Соответственно, она не может быть официально использована никоим образом", - отметил Песков.

При этом, в ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

Кроме этого, в ГУР отметили, что в новом году россияне начали более "системно и отлажено" использовать Starlink на линии фронта.

Компания SpaceX, которая выпускает терминалы Starlink в четверг 8 февраля отметила, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией, или ее военными, а также с ОАЭ, из которой якобы закупают терминалы для России. При этом, в компании заявили, что будут деактивировать терминалы, которые были получены без соответствующей лицензии.

В свою очередь владелец SpaceX Илон Маск отметил, что по его информации терминалы Starlink не продавались в Россию ни прямо, ни косвенно.

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.