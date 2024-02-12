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В Кремле отрицают использование Starlink в войне

Понедельник, 12 февраля 2024, 13:52 - Экономическая правда
 
Getty Images

Россияне заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина в комментарии журналистам, передает Reuters.

"Это не сертифицированная у нас система, соответственно, она не может быть официально поставлена сюда и официально не поставляется. Соответственно, она не может быть официально использована никоим образом", - отметил Песков.

При этом, в ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

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Кроме этого, в ГУР отметили, что в новом году россияне начали более "системно и отлажено" использовать Starlink на линии фронта.

Компания SpaceX, которая выпускает терминалы Starlink в четверг 8 февраля отметила, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией, или ее военными, а также с ОАЭ, из которой якобы закупают терминалы для России. При этом, в компании заявили, что будут деактивировать терминалы, которые были получены без соответствующей лицензии.

В свою очередь владелец SpaceX Илон Маск отметил, что по его информации терминалы Starlink не продавались в Россию ни прямо, ни косвенно.

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Ранее новости об использовании россиянами Starlink появились на сайте DefenceOne.

Экономическая Правда

Россия Маск SpaceX война Украина
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