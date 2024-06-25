Росія заборонила мовлення понад 80 ЗМІ Європи на своїй території

У відповідь на обмеження мовлення "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты", Росія заборонила доступ до 81 медіа країн Європи зі своєї території.

Про це повідомляє МЗС Росії.

"У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ (РІА "Новости", МІЦ "Известия" і "Российская газета"), яке набуває чинності 25 червня запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території Російської Федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Загалом, російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи, серед яких німецькі Der Spiegel, Der Zeit, загальноєвропейські Politico, euobserver, польське Belsat, літовське LRT, французьке France-Presse та інші.

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У разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.

Економічна правда.