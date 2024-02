Meta видалила акаунт верховного лідера Ірану з Facebook та Instagram

Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram нещодавно видалила акаунт верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї "за неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і приватних осіб".

Про це повідомляє Associated Press.

Rонкретно в компанії Meta не пояснили що стало причиною видалення, але в Associated Press зазначають, що з великою долею ймовірності це повʼязано з підтримкою Іраном ХАМАСу.

"Ми не дозволяємо організаціям або особам, які проголошують насильницьку місію або займаються насильством, бути присутніми на наших платформах", - йдеться в політиці компанії. Це стосується і тих, кого уряд США визнав терористами, наприклад ХАМАС.

Хаменеї та акаунти, пов'язані з верховним лідером Ірану, вихваляли напад ХАМАС на Ізраїль. Одразу після нападу, Хаменеї у своїй промові підтримав ХАМАС, заявивши: "Ми цілуємо руки тим, хто спланував напад на сіоністський режим".

Хаменеї перебуває під санкціями Ірану з 2019 року.

Після їх запровадження, а також після чисельних прикладів звірських вбивств в Ірані, наприклад страти Махси Аміні у 2022 році, підсилювали тиск щодо видалення акаунту аятоли.

У самому Ірані Facebook заборонений із 2009 року. У 2022 році, після смерті Махси Аміні, уряд Ірану почав блокувати Instagram та WhatsApp.

Хаменеї все ще має акаунт у X (Twitter), там у нього понад 1 млн підписників.

God willing, the victory of people in Gaza will become clearer day by day.