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У Facebook та Instagram покращать контроль над фотографіями, створеними ШІ

Вівторок, 6 лютого 2024, 16:00 - Економічна правда
 
Getty Images

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram повідомила, що маркуватиме зображення, що були згенеровані ШІ інших компаній.

Про це повідомляє Reuters. 

Як зазначають, про згенероване зображення повідомлятимуть за допомогою маркерів, які будуть вбудовані у файл фото.

Компанія Meta вже маркує будь-який контент, створений за допомогою власних інструментів штучного інтелекту, тепер ця практика буде розповсюджена на інших розробників ШІ, таких як OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

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Як зазначається, маркування зображень можливе завдяки співробітництву між великими компаніями, які протягом останніх 10 років координували видалення неприйнятного контенту. 

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі 2 лютого досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

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штучний інтелект Meta Facebook Instagram
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