Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном – Bloomberg

Китай почав активніше купувати російську нафту через суперечки з Іраном.

Про це пише Bloomberg.

За словами анонімних трейдерів, постачання з прибуттям у лютому – 3,8 млн тонн – було розпродано протягом перших двох тижнів місяця. Росія знизила ціни на сорт ESPO у східній частині країни, що робить її привабливішою для незалежних нафтопереробних компаній Китаю.

Переробники нафти в провінції Шаньдун звернулися за ESPO, оскільки іранські продавці наполягають на вищих цінах. Хоча нафта з країн Перської затоки, як і раніше, залишається однією з найдешевших у світі. Наразі жодних угод не укладено, зазначає агентство.

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Компанії Teapots, на частку яких припадає понад чверть нафтопереробних потужностей Китаю, тривалий час вигравали від своєї готовності купувати нафту, якої уникають інші покупці, які побоюються потенційних штрафів із боку західних країн. Однак попит на венесуельську нафту збільшився після скасування санкцій США.

Підвищення цін посилило привабливість ESPO, який вже був популярним сортом серед виробників через його відносно низьку вартість та коротку відстань доставки.

У грудні понад 90% суден, що перевозять вантажі ESPO, попрямували до Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, згідно з даними відстеження суден.

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Нагадаємо:

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.