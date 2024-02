Meta удалила аккаунт верховного лидера Ирана из Facebook и Instagram

Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram недавно удалила аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "за неоднократное нарушение нашей политики в отношении опасных организаций и частных лиц".

Об этом сообщает Associated Press.

Конкретно в компании Meta не объяснили что стало причиной удаления, но в Associated Press отмечают, что с большой долей вероятности это связано с поддержкой Ираном ХАМАСа.

"Мы не позволяем организациям или лицам, которые провозглашают насильственную миссию или занимаются насилием, присутствовать на наших платформах", - говорится в политике компании. Это касается и тех, кого правительство США признало террористами, например ХАМАС.

Хаменеи и аккаунты, связанные с верховным лидером Ирана, восхваляли нападение ХАМАС на Израиль. Сразу после нападения, Хаменеи в своей речи поддержал ХАМАС, заявив: "Мы целуем руки тем, кто спланировал нападение на сионистский режим".

Хаменеи находится под санкциями Ирана с 2019 года.

После их введения, а также после многочисленных примеров зверских убийств в Иране, например казни Махсы Амини в 2022 году, усиливалось давление по удалению аккаунта аятоллы.

В самом Иране Facebook запрещен с 2009 года. В 2022 году, после смерти Махси Амини, правительство Ирана начало блокировать Instagram и WhatsApp.

Хаменеи все еще имеет аккаунт в X (Twitter), там у него более 1 млн подписчиков.

God willing, the victory of people in Gaza will become clearer day by day.