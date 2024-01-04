Теракт в Ірані й припинення видобутку в Лівії підштовхнули ціни на нафту до зростання
Ціни на нафту дорожчають після стрибка напередодні та теракту в Ірані й скорочення видобутку в Лівії.
Про це повідомляє Enkorr.
Зазначається, що ціна на березневі ф'ючерси марки Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:06 становить 78,61 дол за барель, що на 0,36 дол вище за показник на закриття попередньої сесії. У середу ціна на ці контракти підскочила на 2,36 дол до 78,25 дол за барель.
Також котирування ф'ючерсів WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на 0,49 дол і становили 73,19 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони здорожчали на 2,32 дол до 72,70 дол за барель.
"Ціна на нафту підскочила на новині про загибель понад сотню людей під час вибухів біля могили генерала Касема Сулеймані в Ірані у річницю його смерті. Сулеймані був командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції. У спецслужбах Ірану назвали вибухи цілеспрямованим терактом", – йдеться в повідомленні.
Водночас видобуток нафти на найбільшому в Лівії родовищі Аш-Шарара зупинився через протести. Це призвело до втрати близько 300 тис. барелів нафти на добу.
Додається, що інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 29 грудня резерви нафти в Штатах упали на 7,42 млн барелів при очікуваному зниженні на 2,97 млн барелів.
Економічна правда.