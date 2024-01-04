Теракт в Ірані й припинення видобутку в Лівії підштовхнули ціни на нафту до зростання

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Ціни на нафту дорожчають після стрибка напередодні та теракту в Ірані й скорочення видобутку в Лівії.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціна на березневі ф'ючерси марки Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:06 становить 78,61 дол за барель, що на 0,36 дол вище за показник на закриття попередньої сесії. У середу ціна на ці контракти підскочила на 2,36 дол до 78,25 дол за барель.

Також котирування ф'ючерсів WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на 0,49 дол і становили 73,19 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони здорожчали на 2,32 дол до 72,70 дол за барель.

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"Ціна на нафту підскочила на новині про загибель понад сотню людей під час вибухів біля могили генерала Касема Сулеймані в Ірані у річницю його смерті. Сулеймані був командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції. У спецслужбах Ірану назвали вибухи цілеспрямованим терактом", – йдеться в повідомленні.

Водночас видобуток нафти на найбільшому в Лівії родовищі Аш-Шарара зупинився через протести. Це призвело до втрати близько 300 тис. барелів нафти на добу.

Додається, що інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 29 грудня резерви нафти в Штатах упали на 7,42 млн барелів при очікуваному зниженні на 2,97 млн барелів.

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Економічна правда.